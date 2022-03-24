Генштаб: командование войск РФ агитирует закончить войну к 9 мая

Военно-политическое руководство России не отказывается от продолжения войны против Украины. Среди российских террористических войск идет пропагандистская работа, что войну нужно завершить к 9 мая. Об этом заявила пресс-служба Генштаба ВСУ, сообщает Укринформ.

«Идут двадцать девятые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Несмотря на значительные потери и деморализованный личный состав, военно-политическое руководство Российской Федерации не отказывается от продолжения войны против Украины. Враг продолжает уничтожать инфраструктуру мирных городов и сел Украины, грубо нарушая правила ведения войны и пренебрегая выполнением требований международного гуманитарного права» , - говорится в Фейсбуке пресс-службы.

Как отмечается, среди личного состава вооруженных сил Российской Федерации постоянно ведется пропагандистская работа, которая навязывает мнение, что войну нужно завершить к 9 мая 2022 года.

По информации пресс-службы Генштаба, подавляющее большинство медицинских учреждений Российской Федерации в населенных пунктах недалеко от территории Украины заняты ранеными военнослужащими вооруженных сил российской федерации, которые участвовали в войне с Украиной и имели боевые столкновения с подразделениями Сил обороны.

В срочном порядке враг принимает меры для восстановления боеспособности воинских частей воздушно-десантных войск, которые понесли критические потери как в живой силе, так и в боевой технике.

Отмечается, что, несмотря на активные меры подразделений ФСБ, Росгвардии и информационно-психологических операционных войск, которые осуществляют свою деятельность на временно занятой территории Украины, российские оккупанты сталкиваются с огромными трудностями по контролю над населением на указанных территориях. Попытки установления бутафорских пророссийских властей из числа предателей и коллаборантов не имеют поддержки со стороны местного населения.

Кроме того, в непризнанной приднестровско-молдавской республике российскими кураторами местных властей распространяются слухи о втягивании Приднестровья в войну с Украиной.

Во временно оккупированной автономной республике Крым в расположении 126-й отдельной бригады береговой обороны состоялась прощальная церемония одновременно с почти 100 погибшими лицами из состава части. Также подобные мероприятия недавно прошли и в матросском клубе Севастополя, где прощались с погибшими в войне против Украины морскими пехотинцами Черноморского флота.

В Генштабе также сообщили, что в Докучаевске Донецкой области оккупантами создан фильтрационный лагерь для гражданских лиц, которые пытаются покинуть Мариуполь. С задержанными людьми карательные органы ФСБ проводят так называемые фильтровальные мероприятия. В районах населенных пунктов Кременная и Рубежное зафиксированы факты насильственной эвакуации оккупантами граждан Украины и вывоз их на территорию Воронежской области.

В некоторых населенных пунктах Черниговской области, временно занятых оккупационными войсками, отмечаются факты изъятия тракторов у местных аграриев. Сельхозтехнику используют для эвакуации подбитой техники оккупантов.

В Харьковской области действовавшая в направлении Харькова батальонно-тактическая группа из состава 59-го танкового полка Западного военного округа попала под огонь украинской артиллерии. Сводному подразделению нанесен значительный урон в живой силе и технике.