Канада ввела новые санкции против РФ

Канада ввела санкции против членов совета федерации России, а также начала процесс ограничения экспорта в РФ некоторых чувствительных товаров и услуг. Об этом объявили в офисе премьер-министра Канады Джастина Трюдо, сообщает Укринформ.

"Канада вводит санкции против 160 членов совета федерации РФ из-за их содействия нарушению суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Также в течение ближайших дней Канада запретит экспорт в Россию определенных товаров и технологий, что приведет к снижению способностей российской армии" , - говорится в заявлении.

Канада также передаст нескольким международным организациям 50 млн дол. (около 40 млн долл. США) для предоставления гуманитарной помощи Украине и соседним странам.

Кроме этого, около 4 млн. дол. США получат от Канады ЮНЕСКО на защиту культурных объектов в Украине.