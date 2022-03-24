ОВА: российский вертолет обстрелял своих под Харьковом

В селе Малая Рогань Харьковской области российский вертолет нанес удар по своим же позициям. Об этом заявил руководитель Харьковской областной военной госадминистрации Олег Синегубов, сообщает Укринформ.

"Российские оккупанты в Харьковской области потерпели очередное фиаско. Причем от самих себя. Утром российский вертолет "качественно отработал" свои же позиции, уничтожил огромное количество личного состава и военной техники оккупационных войск в Малой Рогани" , - написал он Телеграме﻿.

По словам Синегубова, именно эти российские военные постоянно обстреливали город Харьков из артиллерийского вооружения и реактивной системы залпового огня.