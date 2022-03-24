Зеленский встретился с главами парламентов стран Балтии

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Сейма Латвийской Республики Инарой Мурниеце, спикером Сеймаса Литовской Республики Викторией Чмилите-Нильсен и главой Рийгикога Эстонской Республики Юри Ратасом, прибывшими в Киев, сообщает УНИАН.

Как информирует сайт главы государства, Зеленский отметил важность их визита в Украину, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, которая возникла из-за российского вторжения.

"С первых часов вы с нами на уровне лидеров, на уровне народов. Поэтому мы вам благодарны. В Украине все это понимают, все это ценят" , - отметил он.

Президент высоко оценил подписание сегодня в Киеве совместного заявления глав парламентов Украины, Эстонии, Латвии и Литвы в поддержку нашего государства.

Он также поблагодарил за подписание совместного заявления "О неотложной необходимости модернизации ПВО Украины", к которому присоединились представители парламентов Литвы, Латвии и Эстонии.

"Мы рады и всем тем законодательным инициативам, которые вы проговариваете и делаете в поддержку Украины в своих парламентах, а также на международной арене. Также одними из первых очень помогли с оружием" , - сказал Зеленский.

Он сообщил председателям парламентов Литвы, Латвии и Эстонии о последствиях полномасштабного российского вторжения в Украину, отметив, что российские войска целенаправленно атакуют гражданское население и уничтожают мирную инфраструктуру.

Президент добавил, что агрессор пытается взять в осаду крупные города, такие как Мариуполь, Харьков, Чернигов, Сумы, создает гуманитарную катастрофу во многих населенных пунктах.

Он в очередной раз подчеркнул, что для эффективной защиты граждан, в частности мирного населения, Украина нуждается в вооружении – средствах ПВО, самолетах и бронетехнике.

"Военная и финансовая помощь стран Балтии и других государств-партнеров для Украины сегодня жизненно важна" , - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул важность дальнейшего усиления санкций против России, в частности введение полного эмбарго на любую торговлю с РФ и Беларусью, а также отключение от системы SWIFT всех российских банков.

По мнению главы государства, это лишит российскую военную машину финансирования и заставит Москву искать мира.

Президент выразил благодарность Литве, Латвии и Эстонии за активную поддержку ускоренного движения нашей страны к членству в Европейском Союзе.

Зеленский отметил, что учитывая то, как Украина отстаивает европейские ценности в войне с Россией, наша страна заслуживает ускоренной процедуры вступления в ЕС.