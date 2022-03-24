Лидеры ЕС отреагировали на решение РФ продавать газ за рубли

Ни одна европейская страна не будет платить России за поставленный газ в рублях. Об этом заявил премьер-министр Словении Янез Янша, сообщает Корреспондент.

"Не думаю, что кто-то в Европе действительно знает, как выглядит рубль. Никто не будет платить в рублях" , - сказал он.

Глава словенского правительства добавил, что считает важным избавиться от зависимости от российских энергоносителей.

"ЕС должен уменьшить свою зависимость от российской энергетики как можно скорее. Это не произойдет за одну ночь, моя страна тоже частично зависима, но мы это поддерживаем. Как можно скорее - означает в течении следующего месяца, иначе мы даем деньги на российскую военную машину" , - сказал Янша.

Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в договоре о поставке энергоносителей из РФ шла речь о расчете в европейской и американской валюте.