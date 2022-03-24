В МИД РФ прокомментировали итоги саммита НАТО
В Брюсселе завершился внеочередной саммит НАТО. В связи с этим МИД России выступил с заявлением, сообщает Корреспондент.
В заявлении говорится, что решение саммита НАТО продолжить поддержку киевского режима подтверждает заинтересованность альянса в дальнейших военных действиях.
"НАТО сейчас ищет любые аргументы, чтобы оправдать опасное и дестабилизирующее наращивание сил на восточном фланге…США могут засчитать саммит НАТО в свою геополитическую "копилку", удалось еще больше дисциплинировать союзников в "тотальном сдерживании РФ", - отметили в МИД России.
В ведомстве подчеркнули, что "претензии европейцев на некую "стратегическую автономность" от США выглядят попросту нелепо".