В МИД РФ прокомментировали итоги саммита НАТО

В Брюсселе завершился внеочередной саммит НАТО. В связи с этим МИД России выступил с заявлением, сообщает Корреспондент.

В заявлении говорится, что решение саммита НАТО продолжить поддержку киевского режима подтверждает заинтересованность альянса в дальнейших военных действиях.

"НАТО сейчас ищет любые аргументы, чтобы оправдать опасное и дестабилизирующее наращивание сил на восточном фланге…США могут засчитать саммит НАТО в свою геополитическую "копилку", удалось еще больше дисциплинировать союзников в "тотальном сдерживании РФ" , - отметили в МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что "претензии европейцев на некую "стратегическую автономность" от США выглядят попросту нелепо".