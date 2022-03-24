Кличко: за месяц войны от обстрелов погибли 75 киевлян
В Киеве за месяц обстрелов российских захватчиков погибли 75 мирных жителей, из них 4 ребенка, ранены 307 гражданских и 16 детей. Об этом мэр столицы Виталий Кличко рассказал в своем видеообращении, сообщает Укринформ.
По его словам, за месяц в результате обстрелов россиян в Киеве повреждены 87 жилых домов.
«Оккупанты обстреливают Киев, пытаются взять нас в осаду и запугать. В Киеве с начала российского нашествия повреждено 87 жилых домов и 10 частных, 12 школ и 6 детсадов. В столице погибли 75 мирных жителей, из них 4 ребенка. Ранены 307 гражданских и 16 детей», - рассказал городской председатель столицы.
В то же время, он отметил, что Киев даже в условиях военного времени живет и работает.
«Работает критическая инфраструктура города, коммунальные службы. В ограниченном режиме, но ходит коммунальный транспорт», - подчеркнул Кличко.
В то же время он призвал горожан соблюдать комендантский час и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
«Я благодарен всем, кто сегодня отстаивает столицу и обеспечивает ее деятельность. Всем, кто помогает нашему городу: и бизнес, и волонтеры и каждый оставшийся в нашем городе киевлянин. К жителям столицы хочу обратиться относительно соблюдения правил собственной безопасности. Соблюдайте комендантский час, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, а также прошу всех из-за пожарной опасности не ходить в лесо-парковую зону, находящуюся вне жилых районов», - отметил мэр Киева.