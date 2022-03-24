РФ намерена открыть коридор для иностранных судов из украинских портов

В Минобороны РФ заявили о создании гуманитарного коридора для выхода иностранных судов из украинских портов, сообщает Корреспондент.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу так называемого "гуманитарного координационного центра" минобороны РФ, генерал-полковника Михаила Мизинцева, коридор "представляет собой безопасную полосу движения судов от района сбора, расположенного в 20 милях юго-восточнее порта Ильичевск".

Он якобы будет действовать ежедневно с 25 марта с 08:00 до 19:00 по московскому времени. Продолжительность коридора - 80 миль.