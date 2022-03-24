ВР: ВСУ в десятый раз разбили оккупантов в Чернобаевке

ВСУ вновь атаковали российских оккупантов на захваченном аэродроме возле поселка Чернобаевка Херсонской области. Таким образом РФ уже десять раз перемещала туда свою технику и каждый раз была разбита украинской армией, сообщает Новое время.

"Тем временем Чернобаевка празднует юбилей. Да, снова" , — информирует пресс-служба Верховной Рады в официальном Telegram-канале.

Также о новой атаке на Чернобаевку сообщил мэр Николаева Виталий Ким в Telegram. Пока не уточняется, какие потери понесли оккупанты в этот раз.

Советник главы ОП Алексей Арестович в Facebook отметил, что после авиаудара ВСУ российские войска начали массово убегать через Антоновский мост.

"Видимо, мы снова грохнули кого-то из начальства. Такое уже было несколько дней назад, во время седьмого раза. С месяцем начала операции вас, ребята. Бегите, не запыхайтесь" , — пишет он.

В среду, 23 марта, ВСУ в девятый раз разгромили российские войска в Чернобаевке. Героическая работа ВСУ в этом месте уже стала темой для большого количества мемов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что село Чернобаевка войдет в историю войн.