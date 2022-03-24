Горсовет: в Мариуполе растет смертность людей от голода

В Мариуполе люди начали умирать от голода. Горсовет призывает спасти людей, сообщает Корреспондент.

"Не ели уже два дня. Слабость. Выйти из города пешком нет сил. Хорошо, что воды чуть-чуть есть". Ж ﻿ уткие слова, которые все чаще слышат мариупольцы от оставшихся близких. Когда на минуту-другую пробивается хоть какая-то связь" , - информируют местные власти в Telegram.

Отмечается, что в городе все больше смертей от голода, так как с каждым днем все больше людей остаются без пищи. При этом попытки поставить гуманитарную помощь блокируются российской стороной.

"Оккупантов интересуют не люди и их судьбы, а только пропагандистская картинка с вынудительным вывозом населения на территорию России" , - добавили в горсовете и поблагодарили волонтеров и неравнодушных людей, которые ежедневно помогают вывозить мариупольцев из зоны активных боевых действий.