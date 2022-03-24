Горсовет: в Мариуполе растет смертность людей от голода
В Мариуполе люди начали умирать от голода. Горсовет призывает спасти людей, сообщает Корреспондент.
"Не ели уже два дня. Слабость. Выйти из города пешком нет сил. Хорошо, что воды чуть-чуть есть". Жуткие слова, которые все чаще слышат мариупольцы от оставшихся близких. Когда на минуту-другую пробивается хоть какая-то связь", - информируют местные власти в Telegram.
Отмечается, что в городе все больше смертей от голода, так как с каждым днем все больше людей остаются без пищи. При этом попытки поставить гуманитарную помощь блокируются российской стороной.
"Оккупантов интересуют не люди и их судьбы, а только пропагандистская картинка с вынудительным вывозом населения на территорию России", - добавили в горсовете и поблагодарили волонтеров и неравнодушных людей, которые ежедневно помогают вывозить мариупольцев из зоны активных боевых действий.
"Сейчас мы подошли к черте. Когда нужны в десять раз жестче санкции, закрытое небо, самолеты, танки от союзников Украины, дипломатические сверхусилия. Будь что! Чтобы спасти сотни тысяч человек в Мариуполе. Спасти из ада и бесконечного круга издевательств. Спасти все другие города нашей страны от жуткой судьбы Мариуполя. Мы умоляем о помощи", - заявили в горсовете.