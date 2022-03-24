Шарля Мишеля избрали на второй срок главой Евросовета

Глава Европейского совета Шарль Мишель переизбран президентом на второй срок в два с половиной года. Об этом в четверг, 24 марта заявила пресс-служба Евросовета, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что данное решение было принято в рамках саммита Европейского совета, который проходит в Брюсселе 24-25 марта.