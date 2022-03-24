Шарля Мишеля избрали на второй срок главой Евросовета
Глава Европейского совета Шарль Мишель переизбран президентом на второй срок в два с половиной года. Об этом в четверг, 24 марта заявила пресс-служба Евросовета, сообщает Корреспондент.
Отмечается, что данное решение было принято в рамках саммита Европейского совета, который проходит в Брюсселе 24-25 марта.
"Сегодня Европейский совет переизбрал Шарля Мишеля своим президентом на второй срок в два с половиной года, с 1 июня 2022 года по 30 ноября 2024 года. Шарль Мишель также был повторно назначен президентом Европейского саммита на тот же период", - сказано в сообщении.