Медиазона утверждает, что Шойгу не был на заседании СБ РФ

Министра обороны РФ Сергея Шойгу, который не появлялся на публике с 11 марта, не было на заседании Совета безопасности РФ 24 марта - его просто вмонтировали в видео. Об этом утверждает российское издание Медиазона, сообщает Украинская правда.

"Вероятнее всего, заседание Совбеза действительно состоялось, только вот Шойгу там не было. Его попросту вмонтировали в телевизор, используя кадры с одного из предыдущих советов безопасности. И добавили помехи — а для совсем непонятливых "РИА Новости" еще и сделали зум (приближение), чтобы зрителю было ясно, куда смотреть" , - говорится в статье.

Отмечается, что фон и одежда Шойгу на заседании 24 марта такая же как и на заседаниях 3 и 11 марта.﻿ Кроме того, на заседании 24 марта Шойгу ни разу не показали на видео со звуком, поэтому с высокой долей вероятности можно предположить, что кадры с ним взяли с одного из предыдущих Совбезов.

Позже, 24 марта"РИА Новости" сообщило, что Шойгу пообщался по телефону с коллегой из Армении. Пишут, что Шойгу обсуждал текущую ситуация в регионе и в районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе.

В армянском оборонном ведомстве сообщили, что затрагивалась обстановка в Аскеранском районе и ситуация на линии соприкосновения.

В то же время, некоторые СМИ РФ сообщили об обостении ситуации в Нагорном Карабахе. Отмечается, что вооруженные сили Азербайджана перешли в наступление в Карабахе, воспользовавшись отправкой солдат РФ в Украину.