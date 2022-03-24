Франция поможет остановить войну в Украине - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция "активизирует" работу по предотвращению эскалации войны в Украине, но вновь исключил любое прямое участие французских войск.﻿ Об этом он заявил после саммита НАТО в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

"Мы решили активизировать работу, чтобы предотвратить эскалацию и организоваться на случай, если она произойдет. Мы действуем исходя из необходимости продолжать адаптировать нашу позицию к новым стратегическим обстоятельствам, вызванным войной в Украине и ее последствиями" , — цитирует CNN слова Макрона.

Однако Макрон, повторяя заявления, которые он неоднократно делал в прошлом, исключил любое прямое военное участие Франции.

"Мы продолжаем стоять на стороне украинского народа, оказывая военную, экономическую и гуманитарную поддержку. Наша решимость привела к тому, что мы сплоченно приняли серию беспрецедентных санкций" , — сказал он.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что западные союзники работают над наращиванием летальной военной помощи Украине, но, скорее всего, она не будет распространяться на танки и самолеты.