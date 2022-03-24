Франция поможет остановить войну в Украине - Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция "активизирует" работу по предотвращению эскалации войны в Украине, но вновь исключил любое прямое участие французских войск. Об этом он заявил после саммита НАТО в Брюсселе, сообщает Европейская правда.
"Мы решили активизировать работу, чтобы предотвратить эскалацию и организоваться на случай, если она произойдет. Мы действуем исходя из необходимости продолжать адаптировать нашу позицию к новым стратегическим обстоятельствам, вызванным войной в Украине и ее последствиями", — цитирует CNN слова Макрона.
Однако Макрон, повторяя заявления, которые он неоднократно делал в прошлом, исключил любое прямое военное участие Франции.
"Мы продолжаем стоять на стороне украинского народа, оказывая военную, экономическую и гуманитарную поддержку. Наша решимость привела к тому, что мы сплоченно приняли серию беспрецедентных санкций", — сказал он.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что западные союзники работают над наращиванием летальной военной помощи Украине, но, скорее всего, она не будет распространяться на танки и самолеты.