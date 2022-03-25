Politico: Шольц отверг требования Путина платить за российский газ в рублях

Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил требование кремлевского диктатора Владимира Путина о том, чтобы ЕС и США платили за российский газ в рублях, сообщает Новое время.

Немецкий лидер отметил, что большинство существующих соглашений о покупке газа требуют оплаты в евро или долларах, сообщает Politico.

"Мы рассмотрели эту ситуацию, чтобы попытаться получить общее представление. На данный момент мы узнали, что повсюду существуют фиксированные контракты, которые включают валюту, в которой производятся платежи. И в большинстве случаев речь идет о евро или долларах, и это то, что имеет значение" , — добавил Шольц.

Также канцлер ФРГ подчеркнул, что Большая семерка согласилась сохранять санкции против России «столько, сколько это необходимо, и следить за их эффективностью».

"Мы отреагируем дополнительными санкциями, если это станет необходимым" , — резюмировал Шольц, не уточнив, что может послужить поводом для дополнительных мер против РФ.

Ранее платить за российский газ в рублях отказались в австрийской OMV у которой подписан долгосрочный контракт с Газпромом. Польская PGNiG также не собирается платить за российский газ в рублях.