Генерал полиции предложил взять его в плен для эвакуации детей из Мариуполя

Генерал полиции Вячеслав Аброськин предложил оккупантам себя в качестве заложника в обмен на эвакуацию детей из Мариуполя, сообщает УНИАН.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня в полностью разрушенном городе осталось много детей, которых, если не спасти сейчас, они погибнут в ближайшие дни, время идет уже на часы. Обращаюсь к российским оккупантам - дайте возможность вывести детей из Мариуполя, вместо еще живых детей предлагаю себя. Да, я прошу впустить меня в Мариуполь для сбора детей и организации их вывоза. Мне нужно три дня в городе. На последнем блокпосту во время обратного проезда с детьми сдаюсь в плен" , - написал он.

Аброськин напомнил, что он - генерал полиции и в 2014-2018 годах организовывал противодействие оккупантам в Донецкой области.