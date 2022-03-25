"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов на 25 марта
"Укрзализныця" обнародовала график эвакуационных рейсов на 25 марта, сообщает Украинская правда.
Эвакуационные поезда будут курсировать из Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Краматорска.
Киев, вокзал Дарница
09:00 – Интерсити+ Киев – Львов;
17:00 – Интерсити+ Киев – Львов.
Харьков
8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов,
11:30 – №209/210 Харьков – Ивано-Франковск,
15:00 – Интерсити+ Харьков – Львов.
Днепр
20:00 – №234/233 Днепр – Чоп.
Краматорск
13:00 – №290/289 Краматорск – Львов;
16:00 – №292/291 Краматорск – Львов.
Дополнительный рейс отправится из Одессы в Ужгород в 22:32.