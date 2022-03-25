ГУР: российские военные все больше переходят на сторону Украины

Российские военные во время полномасштабного вторжения РФ все больше переходят на сторону Украины с оружием в руках, сообщает ГУР МО, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Все больше российских военнослужащих не только отказываются участвовать в войне против Украины, но и переходят с оружием в руках на сторону Украины для участия в борьбе против преступного режима Путина" , — говорится в заявлении.

Также ГУР опубликовал видео с российским военным, который перешел на сторону Украины и призвал присоединиться к специальному легиону Свобода России.