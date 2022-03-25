Выйти на пенсию досрочно: кто получит льготы

В Министерстве социальной политики рассказали о льготах, которые некоторые украинцы получат из-за войны, сообщает Сегодня.

В Украине некоторые люди получат право на досрочный выход пенсию, а также повышенные нормы обеспечения, рассказала Марина Лазебная.

Итак, лица из состава добровольческих формирований территориальных общин имеют право на повышенные пенсии, получаемые военнослужащими из числа участников боевых действий и лицами с инвалидностью в результате войны.

Также повышенное пенсионное обеспечение предусмотрено для членов семей этих людей, если они погибнут при выполнении задач, необходимых для обеспечения обороны Украины.

Досрочный выход на пенсию

Лазебная рассказала, что лица, которые входят в состав добровольческих формирований территориальных общин и принимают непосредственное участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, имеют право выйти на пенсию досрочно, а именно в 55 лет для мужчин и в 50 лет для женщин.

Однако это возможно только при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин да не меньше 20 лет у женщин.