Байден планирует встретиться с украинскими беженцами в Польше
Президент США Джо Байден говорит, что надеется увидеть украинских беженцев во время своего визита в Польшу в пятницу, 25 марта, сообщает УНИАН.
Об этом он сказал он пресс-конференции в Брюсселе.
"Я планирую попытаться увидеть этих людей, и я надеюсь, что смогу увидеть", — сказал он.
Президент не стал уточнять, где именно планируется встреча.
"Думаю, я не должен говорить, куда именно направляюсь, не так ли. Надеюсь, я увижу много человек", - добавил он.
Байден также сказал, что посещение беженцев укрепит его мнение о том, что США должны предпринять серьезные действия, чтобы помочь переселить тех, кто вынужден был переехать в результате войны.
"Я был в лагерях беженцев. Я был в зонах боевых действий за последние 15 лет. И это... Это разрушительно. Больше всего внимания обращаете на маленьких детей, которые находятся в тех лагерях", - сказал он.