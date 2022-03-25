Байден планирует встретиться с украинскими беженцами в Польше

Президент США Джо Байден говорит, что надеется увидеть украинских беженцев во время своего визита в Польшу в пятницу, 25 марта, сообщает УНИАН.

Об этом он сказал он пресс-конференции в Брюсселе.

"Я планирую попытаться увидеть этих людей, и я надеюсь, что смогу увидеть" , — сказал он.

Президент не стал уточнять, где именно планируется встреча.

"Думаю, я не должен говорить, куда именно направляюсь, не так ли. Надеюсь, я увижу много человек" , - добавил он.

Байден также сказал, что посещение беженцев укрепит его мнение о том, что США должны предпринять серьезные действия, чтобы помочь переселить тех, кто вынужден был переехать в результате войны.