ЕС обязался создать Трастовой фонд солидарности с Украиной
Лидеры ЕС на саммите согласовали создание Трастового фонда солидарности с Украиной и оказывать поддержку в восстановлении нашего государства, сообщает Европейская правда.
Об этом идет речь в выводах саммита.
"Принимая во внимание разрушения и огромные потери, причиненные Украине в результате российской военной агрессии, Европейский союз обязуется оказывать поддержку украинскому правительству в его немедленных нуждах и, как только российское наступление прекратится, в восстановлении демократической Украины", – говорится в документе.
В этих целях лидеры ЕС согласились создать Трастовый фонд солидарности с Украиной и пригласили своих международных партнеров к участию в нем.
Подготовку к созданию фонда было решено начать без промедления.
"Европейский Совет призывает своевременно организовать международную конференцию для сбора финансирования в рамках Трастового фонда солидарности с Украиной", – говорится в выводах саммита.
Лидеры ЕС также призвали Еврокомиссию продолжать оказывать техническую помощь, чтобы помочь Украине осуществить необходимые реформы.