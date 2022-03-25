ЕС обязался создать Трастовой фонд солидарности с Украиной

Лидеры ЕС на саммите согласовали создание Трастового фонда солидарности с Украиной и оказывать поддержку в восстановлении нашего государства, сообщает Европейская правда.

Об этом идет речь в выводах саммита.

"Принимая во внимание разрушения и огромные потери, причиненные Украине в результате российской военной агрессии, Европейский союз обязуется оказывать поддержку украинскому правительству в его немедленных нуждах и, как только российское наступление прекратится, в восстановлении демократической Украины" , – говорится в документе.

В этих целях лидеры ЕС согласились создать Трастовый фонд солидарности с Украиной и пригласили своих международных партнеров к участию в нем.

Подготовку к созданию фонда было решено начать без промедления.

"Европейский Совет призывает своевременно организовать международную конференцию для сбора финансирования в рамках Трастового фонда солидарности с Украиной" , – говорится в выводах саммита.

Лидеры ЕС также призвали Еврокомиссию продолжать оказывать техническую помощь, чтобы помочь Украине осуществить необходимые реформы.