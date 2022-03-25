The Times: Франция выводит три ядерные субмарины на боевое дежурство

Франция развернула одновременно три ядерных субмарины впервые за 30 лет как ответ на ядерную угрозу со стороны России, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении The Times.

Две из четырех подлодок с баллистическими ракетами класса "Триомфант" Франции покинули свою базу на острове Иль-Лонж, к югу от Бреста. Еще одно судно патрулирует под Атлантикой, как обычно.

Издание отмечает, что в последний раз три ядерных лодки были развернуты одновременно за десятилетие до окончания холодной войны. Во время противостояния США и Советского Союза из-за ракет средней дальности в Европе.

20 марта Франция заморозила доступные ей активы Центробанка России общей стоимостью 22 миллиарда евро.