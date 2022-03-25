МИД сократил персонал посольства Беларуси в Украине до пяти человек

В ответ на недружественные действия Минска Министерство иностранных дел сократило количество персонала посольства Беларуси в Украине до пяти человек, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в комментарии спикера МИД Украины Олега Николенко.

"Министерство иностранных дел Украины направило МИД Беларуси официальную ноту о решении украинской стороны сократить количество персонала посольства Беларуси в Украине до пяти человек. Дипломатическая аккредитация остальных сотрудников белорусского посольства упраздняется, а их и членов их семей пребывания на территории Украины объявляется нежелательным" , – отметил он.

По словам Николенко, кроме того, по возвращении белорусских дипломатов в Украину по принципу взаимности для них устанавливается разрешительный режим передвижения за пределы 40-километровой зоны от центра Киева.

Согласно статье 25 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, МИД Украины также аннулировал экзекватуру почетного консула Беларуси во Львове.

"Такие решения являются ответом нашего государства на недружественные действия беларуси по отношению к сотрудникам дипломатических учреждений Украины в Минске и Бресте" , – подчеркнул спикер.

В министерстве также предостерегли белорусские власти, что любые их дальнейшие недружественные шаги в отношении Украины получат решительный ответ.