МИД сократил персонал посольства Беларуси в Украине до пяти человек
В ответ на недружественные действия Минска Министерство иностранных дел сократило количество персонала посольства Беларуси в Украине до пяти человек, сообщает Укринформ.
Об этом говорится в комментарии спикера МИД Украины Олега Николенко.
"Министерство иностранных дел Украины направило МИД Беларуси официальную ноту о решении украинской стороны сократить количество персонала посольства Беларуси в Украине до пяти человек. Дипломатическая аккредитация остальных сотрудников белорусского посольства упраздняется, а их и членов их семей пребывания на территории Украины объявляется нежелательным", – отметил он.
По словам Николенко, кроме того, по возвращении белорусских дипломатов в Украину по принципу взаимности для них устанавливается разрешительный режим передвижения за пределы 40-километровой зоны от центра Киева.
Согласно статье 25 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, МИД Украины также аннулировал экзекватуру почетного консула Беларуси во Львове.
"Такие решения являются ответом нашего государства на недружественные действия беларуси по отношению к сотрудникам дипломатических учреждений Украины в Минске и Бресте", – подчеркнул спикер.
В министерстве также предостерегли белорусские власти, что любые их дальнейшие недружественные шаги в отношении Украины получат решительный ответ.