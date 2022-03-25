Макрон: компании сами должны решать, оставаться ли им на рынке РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что компании сами должны решать оставаться им на российском рынке или нет.﻿ Об этом, ссылаясь на французские СМИ, сообщает Новое время.

Комментируя вопрос журналиста о том, что французские компании все еще присутствуют в России, Макрон сказал, что он "попросил французские компании, которые работают в секторах, находящихся под санкциями" , уважать решения и действия Франции.

"Моя позиция заключается в том, чтобы позволить другим компаниям решать за себя. Renault сделал выбор, и я его уважаю" , — сказал он.

The Wall Street Journal пишет, что многие предприятия уходят из России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину, однако крупные французские компании продолжают работать.

Местная "дочка" французского банка Société Générale продолжает обрабатывать транзакции для российских клиентов, а энергетический гигант TotalEnergies SE цепляется за огромные инвестиции в российские нефтегазовые месторождения.

Автопроизводитель Renault SA, 15% которого принадлежит французскому государству, 21 марта возобновил работу своего завода в Москве, однако объявил об остановке предприятия после волны критики.