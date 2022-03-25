Макрон: компании сами должны решать, оставаться ли им на рынке РФ
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что компании сами должны решать оставаться им на российском рынке или нет. Об этом, ссылаясь на французские СМИ, сообщает Новое время.
Комментируя вопрос журналиста о том, что французские компании все еще присутствуют в России, Макрон сказал, что он
"попросил французские компании, которые работают в секторах, находящихся под санкциями", уважать решения и действия Франции.
"Моя позиция заключается в том, чтобы позволить другим компаниям решать за себя. Renault сделал выбор, и я его уважаю", — сказал он.
The Wall Street Journal пишет, что многие предприятия уходят из России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину, однако крупные французские компании продолжают работать.
Местная "дочка" французского банка Société Générale продолжает обрабатывать транзакции для российских клиентов, а энергетический гигант TotalEnergies SE цепляется за огромные инвестиции в российские нефтегазовые месторождения.
Автопроизводитель Renault SA, 15% которого принадлежит французскому государству, 21 марта возобновил работу своего завода в Москве, однако объявил об остановке предприятия после волны критики.