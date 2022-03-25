Хлань: в Херсоне россияне похитили депутата облсовета
В Херсоне россияне похитили депутата Корабельного районного совета, главу фракции "ЕС" Дмитрия Афанасьева, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
"В Херсоне похитили депутата Корабельного районного совета, главу фракции "Европейская Солидарность" Дмитрия Афанасьева. Это известный на весь мир спортсмен, инструктор международного класса, тренер сборной команды Украины по таэквондо", – заявил он.
Отмечается, что 22 марта после разгона проукраинского митинга Афанасьев защитил свою жену, которую пытались задержать. За это его жестоко избили: в больнице диагностировали многочисленные гематомы и сломанные ребра. Через два часа к нему домой прибыли с обыском российские военные. Они нашли удостоверение депутата райсовета, изъяли видео с камер наблюдения и мобильные телефоны членов семьи. Всех находившихся в доме мужчин задержали, среди них были и друзья Дмитрия.
23 марта в доме повторно провели обыск и отпустили одного из задержанных, который сообщил о жестоких пытках. Другие задержанные мужчины до сих пор в плену, над ними продолжают издеваться, добавил Хлань.