Хлань: в Херсоне россияне похитили депутата облсовета

В Херсоне россияне похитили депутата Корабельного районного совета, главу фракции "ЕС" Дмитрия Афанасьева, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

﻿"В Херсоне похитили депутата Корабельного районного совета, главу фракции "Европейская Солидарность" Дмитрия Афанасьева. Это известный на весь мир спортсмен, инструктор международного класса, тренер сборной команды Украины по таэквондо" , – заявил он.

Отмечается, что 22 марта после разгона проукраинского митинга Афанасьев защитил свою жену, которую пытались задержать. За это его жестоко избили: в больнице диагностировали многочисленные гематомы и сломанные ребра. Через два часа к нему домой прибыли с обыском российские военные. Они нашли удостоверение депутата райсовета, изъяли видео с камер наблюдения и мобильные телефоны членов семьи. Всех находившихся в доме мужчин задержали, среди них были и друзья Дмитрия.

23 марта в доме повторно провели обыск и отпустили одного из задержанных, который сообщил о жестоких пытках. Другие задержанные мужчины до сих пор в плену, над ними продолжают издеваться, добавил Хлань.