МИД: Япония расширила санкционный список против России

МИД Японии опубликовал добавление к списку санкций в отношении российских и физических лиц, сообщает Интерфакс-Украина.

В санкционный список попали, в частности, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и его родственники, основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, родственники секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева, главного исполнительного директора компании ПАО "НК "Роснефть" Игоря Сечина, супруга и дети пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, - всего 25 человек.

Санкции вводятся в отношении 81 российского предприятия и компании, в том числе судостроительных и автомобильного завода, предприятий по производству электронной техники.

Кроме того, японское правительство также ввело запрет на экспорт в РФ предметов роскоши.