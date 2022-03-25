МВД: ВСУ перешли в контрнаступление в Киевской области

Вооруженные силы Украины держат оборону и на отдельных участках Киевской области перешли в контрнаступление, сообщает УНИАН.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник главы МВД Вадим Денисенко.

За последние сутки украинским защитникам удалось уничтожить 12 танков, несколько самолетов, около десяти единиц бронированной техники, более 300 орков было уничтожено в течение последних суток.

"Поэтому мы держим оборону, переходим в контрнаступления в Киевской области" , - констатировал советник министра.

Денисенко отметил, что серьезные бои шли в районе Барышевки, Гостомеля и Ирпеня.

Успешное контрнаступление ВСУ под Киевом подтвердили и в британской разведке. Враг продолжает сталкиваться с нехваткой пищи и проблемами дозаправки и логистики.

24 марта в Бучанском городском совете сообщили, что украинские защитники смогли взять в кольцо Ирпень, Бучу и Гостомель. К сожалению, многие ближние села еще находятся в оккупации.

По состоянию на четверг, по словам советника главы ОП Алексея Арестовича, в окрестностях столицы было около 12 тысяч российских военнослужащих, однако эта цифра может быть и меньше.

Из этих 12 тысяч 3 - окружены, а еще 4 - отсечены и "находятся в неприятном месте".