ОВА: в Рубежном за ночь от вражеских обстрелов погибли два человека

В Рубежном в ночь на 25 марта два человека погибли в результате обстрелов российских войск, сообщает Укринформ.

Об этом сообщил руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай в Фейсбуке.

«Оккупанты наносили удары всю ночь. Двое погибших рубижан. Из-за постоянных обстрелов спасатели не могли тушить пожары, вызванные обстрелами», - написал он .

Гайдай отметил, что линия фронта остается без изменений. Больше всего за ночь захватчики открывали огонь по Кременной, Новодружеску, Лисичанску, Попасной, Северодонецку и Рубежному.

Там, где войска рф частично зашли в города - Попасная и Рубежное - без изменений, враг не продвинулся, города под украинским флагом.

«В результате обстрелов имеем поврежденные жилые дома, возгорание в квартирах. В Рубежном на улице обнаружены тела двух погибших. ГСЧС крайне тяжело выезжать на вызовы, тушение пожаров осложняется из-за не утихающих обстрелов», - отметил руководитель Луганской ОВА .

Как сообщалось, по данным министра обороны Алексея Резникова, за три недели активной фазы войны российские захватчики убили 3 000 мирных граждан. По состоянию на 24 марта было известно о 128 погибших детях и более 170 раненых.