Качиньский: Польша не будет просить у ЕС деньги на украинских беженцев
Вице-премьер польского правительства и лидер правящей партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский озвучил два принципа, которыми будет руководствоваться Польша в вопросе поддержки беженцев из Украины, сообщает Европейская правда.
"У нас есть правило – никаких релокаций (речь идет о принудительном распределении беженцев по странам ЕС). Если кто-то хочет здесь остаться, он остается, а когда хочет уйти - то идет. Мы никого ни к чему не заставляем", - отмечает Качиньский.
По его словам, второе правило – "мы не просим".
"Конечно, мы считаем, что заслуживаем помощи, но не будем просить. Мы страна в абсолютно хорошем состоянии, более чем втрое богаче, чем в начале 1990-х годов, и втрое богаче Украины, на душу населения", - добавил он.