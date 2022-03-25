Качиньский: Польша не будет просить у ЕС деньги на украинских беженцев

Вице-премьер польского правительства и лидер правящей партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский озвучил два принципа, которыми будет руководствоваться Польша в вопросе поддержки беженцев из Украины, сообщает Европейская правда.

"У нас есть правило – никаких релокаций (речь идет о принудительном распределении беженцев по странам ЕС). Если кто-то хочет здесь остаться, он остается, а когда хочет уйти - то идет. Мы никого ни к чему не заставляем" , - отмечает Качиньский.

По его словам, второе правило – "мы не просим".