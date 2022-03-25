Офис генпрокурора: с начала вторжения погибли 135 детей

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 135 детей, 184 ребенка получили ранения, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом говорится в сообщении пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"135 детей по состоянию на утро 25 марта 2022 года погибли в Украине из-за вооруженной агрессии Российской Федерации. 184 ребенка получили ранения. Больше всего пострадало детей в Киевской – 64, Харьковской – 44, Донецкой – 46, Черниговской – 34, Николаевской – 25, Запорожской – 26, столице – 16, Житомирской – 15, Херсонской – 15 и Сумской – 14 областях", – говорится в сообщении