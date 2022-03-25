ЮНИСЕФ: более половины украинских детей покинули свои дома

Более 4,3 млн украинских детей из 7,5 млн всего детского населения Украины покинули свои дома из-за полномасштабного вторжения России, сообщает Новое время.

Как сообщили в ЮНИСЕФ, 1,8 млн детей из них родители вывезли за границу. 2,5 млн на данный момент являются внутренне перемещенными лицами.

"Война вызвала одно из самых быстрых крупномасштабных перемещений детей со времен Второй мировой войны. Это мрачная веха, которая может иметь долгосрочные последствия для последующих поколений" , — прокомментировала данные исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

Она добавила, что безопасность детей, их благополучие и доступ к основным услугам находятся под угрозой из-за «безостановочного ужасающего насилия».

14 марта Всемирная организация здравоохранения оценила количество пострадавших в результате войны России против Украины в 18 млн человек.

20 марта в ООН заявили, что свои дома покинули 10 млн украинцев.

21 марта советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уточнил, что внутренне перемещенными лицами стали 11−12 млн украинцев.

22 марта в ООН заявили, что Украину покинули уже 3,5 млн жителей страны, около 2 млн человек из них приняла Польша.