Зеленский назвал страны, голосующие за и против Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский обнародовал информацию о государствах, которые в закрытых дискуссиях выражали скептицизм по поводу вступления Украины в Евросоюз и колебавшихся по этому вопросу, сообщает Европейская правда.

В четверг президент выступил на саммите по видеосвязи с эмоциональной речью, рассказав о погибших в результате агрессивного нападения РФ, а также напомнил, что реакция ЕС на действия Кремля последние 8 лет почти всегда была запоздалой и попросил лидеров ЕС не промахнуться с решением об одобрении ускоренного вступления в Евросоюз на этот раз.

"Украина должна быть в ЕС уже в ближайшее время. По крайней мере, у вас для этого все есть", - заявил он .

После этого Зеленский перечислил все государства ЕС, обозначив те из них, позиция которых вызывает сомнения. По данным Европейской правды, этот список основывается на данных закрытых обсуждений в ЕС, а также на переговорах Киева с отдельными из этих стран.

Зеленский назвал 10 государств, которые не скрывают проукраинскую позицию в дискуссиях по вступлению, определив их термином "за нас".

Это Литва, Латвия, Эстония, Польша, Словения, Словакия, Чехия, Болгария, Хорватия. Отдельно президент выделил Италию, которая сначала сомневалась, но впоследствии, после выступления Зеленского в парламенте, премьер Италии Марио Драги заявил, что ЕС готовит для Украины положительные решения. "Спасибо за поддержку!" - обратился Зеленский к Драге.

Следующую группу из 9 стран президент выделил отдельно, применив к ним также положительные, но более размытые формулировки. По данным ЕП, страны, которые причислены к этой группе, не являются четкими сторонниками ускоренной процедуры вступления Украины в ЕС, но проголосуют "за" во время рассмотрения украинских вопросов. В эту группу вошли Франция, Греция, Финляндия, Мальта, Дания, Кипр, Люксембург, Швеция и Румыния. Позиция последней страны особенная.

Еще 6 государств, исходя из слов Зеленского, являются проблемными. Однако Зеленский выразил уверенность, что сможет их убедить.

"Португалия – ну практически... Нидерланды – за рациональность, поэтому найдем общий язык. Испания – найдем общий язык. Бельгия – найдем аргументы. Австрия – быть вместе с украинцами для вас дает возможности. Ирландия – ну практически."

Отдельно – предпоследней в списке – Владимир Зеленский назвал Венгрию. Как известно, в последние недели из правительства Венгрии прозвучал ряд антиукраинских, неприемлемых заявлений. В результате четверть избирателей венгерской партии власти обвиняют Киев в войне. Владимир Зеленский обратился на саммите к премьеру Венгрии Виктору Орбану, напомнив ему об истории Венгрии времен гитлеровской Германии.

"Я был в Будапеште, на вашей набережной. Я видел мемориал "Обувь на реке Дунай" Послушай, Виктор, знаешь, что происходит в Мариуполе? Сходи на свою набережную, посмотри на ту обувь, и ты увидишь, как массовые убийства могут повторяться" , – эмоционально выразился Зеленский .

Речь идет о мемориале на берегу Дуная, на месте расстрела фашистами венгерских евреев. Перед убийством их заставляли снять обувь, которая потом шла на продажу или ж фашисты забирали ее себе.

Зеленский завершил выступление упоминанием о государстве, которое является ключевым противником интеграции страны в ЕС – о Германии.