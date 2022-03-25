Труханов оценил возможность нападения на Одессу со стороны Приднестровья

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что военные и местные власти не исключают, что российские войска могут напасть на город со стороны Приднестровья. Поскольку на границе с Одессой находится группировка войск оккупантов, сообщает РБК-Украина.

Труханов заявил, что у властей города есть опасения, что Одессу могут окружить как с моря, так и с суши.

"Я рассуждаю тактически, как рассуждают военные. У нас есть опасения - об этом, в частности, говорят военные и эксперты - что Одессу могут окружить. Это, во-первых, с моря подойти флотом. Во-вторых, если прорвут оборону со стороны Вознесенска и Николаева" , - заявил городской глава Одессы.

При этом он выразил уверенность, что оккупанты не прорвут оборону Одессы, потому что Вооруженные силы сражаются стойко. Он также добавил, что не исключают, что город могут взять в кольцо, если российские войска двинутся с Приднестровья.