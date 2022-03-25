Медведев назвал условие прекращения войны РФ против Украины

Медведев назвал условие прекращения войны РФ против Украины
Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что война против Украины идет "по плану Путина".﻿ Об этом, ссылаясь на российские СМИ, сообщает УНИАН.

Свою оценку ходу боевых действий Медведев давать отказался, а просто процитировал российского президента, когда тот оправдывал полномасштабное наступление на Украину.

По словам Медведева, "спецоперация" в Украине продлится до достижения поставленных Путиным "целей".

"Эти цели касаются будущего Украины, статуса Украины как нейтрального государства. Государства, которое не является милитаризованным. И государства, которое является нашим нормальным соседом. (Государства, которое – ред.) должно быть нашим нормальным соседом. Поэтому до достижений по результатам "демилитаризации" и "денацификации" Украины "спецоперация" должна соответственно продолжаться, как это было задумано президентом страны", – заявил Медведев.

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