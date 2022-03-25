Медведев назвал условие прекращения войны РФ против Украины
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что война против Украины идет "по плану Путина". Об этом, ссылаясь на российские СМИ, сообщает УНИАН.
Свою оценку ходу боевых действий Медведев давать отказался, а просто процитировал российского президента, когда тот оправдывал полномасштабное наступление на Украину.
По словам Медведева, "спецоперация" в Украине продлится до достижения поставленных Путиным "целей".
"Эти цели касаются будущего Украины, статуса Украины как нейтрального государства. Государства, которое не является милитаризованным. И государства, которое является нашим нормальным соседом. (Государства, которое – ред.) должно быть нашим нормальным соседом. Поэтому до достижений по результатам "демилитаризации" и "денацификации" Украины "спецоперация" должна соответственно продолжаться, как это было задумано президентом страны", – заявил Медведев.