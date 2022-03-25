Медведев назвал условие прекращения войны РФ против Украины

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что война против Украины идет "по плану Путина".﻿ Об этом, ссылаясь на российские СМИ, сообщает УНИАН.

Свою оценку ходу боевых действий Медведев давать отказался, а просто процитировал российского президента, когда тот оправдывал полномасштабное наступление на Украину.

По словам Медведева, "спецоперация" в Украине продлится до достижения поставленных Путиным "целей".