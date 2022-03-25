Spiegel: Германия существенно сократит зависимость от российского газа

Министерство экономики Германии намерено в 2022 году сократить зависимость от газа из России с 55% до 30%, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Spiegel со ссылкой на служебную записку главы ведомства Роберта Хабека.

Добиться снижения зависимости немецкое правительство рассчитывает за счет трех терминалов по приему сжиженного природного газа с танкеров, которые арендуют энергетические компании RWE и Uniper.

При этом отмечается, что по состоянию на конец марта зависимость ФРГ от российского природного газа составляла всего 40% вместо прежних 55%. Это стало возможным "из-за изменений в закупках газа". Из 46 млрд кубометров газа, которые Германия ежегодно получает из России, значительная часть уже заменена поставками сжиженного природного газа.

Также в этом году периоду Германия планирует вдвое сократить импорт российской нефти.

Кроме того, электростанции, работающие на природном газе, планируется заменить на угольные. От использования российского угля минэкономики ФРГ рассчитывает отказаться к осени этого года.

Отмечается, что к лету 2024 года Германия намерена достичь почти полной независимости от российского газа.