Нуланд: военные РФ обещали Путину взять Киев за 5 дней

Руководство российской армии обещало Владимиру Путину захватить Киев за 5 дней, а всю Украину – за 2 недели.﻿ Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд во время специальной онлайн-встречи Киевского форума безопасности, сообщает Сегодня.

"Когда мы впервые узнали о военных планах Путина по этой войне – а это было еще осенью – его военные говорили ему, что он будет в Киеве, возьмет Киев через пять дней. Его военные командиры говорили ему, что он будет полностью контролировать всю Украину и получит этот контроль через две недели" , – сказала Нуланд.

Она подчеркнула, что именно благодаря мужеству украинского народа, эти планы не были реализованы.

"Именно потому, что делает каждый из вас, каждый мужчина, женщина, ребенок, все, кто принесли себя в жертву – этого не произошло, и российские военные сейчас почти остановились в своем наступлении" , – сказала заместитель госсекретаря.

Она также добавила, что украинцы удивляют "весь мир своим мужеством, своей силой, своей решительностью, своим патриотизмом" .