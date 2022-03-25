Военные облигации: что это такое и как их приобрести
Что такое военные облигации, как они помогут государству во время войны и как их приобрести, сообщает Сегодня.
Во время войны Украина теряет много ресурсов во всех областях. Чтобы уменьшить удар на экономику, власти вводят изменения, упрощают некоторые процедуры. Также к процессам приобщаются все украинцы – каждый помогает, чем может.
Чаще люди финансово помогают армии. Однако есть еще один способ помочь и ВСУ, и всему государству – военные облигации. Рассказываем, что это.
Одолжить государству деньги
Военные облигации – это ценные бумаги, выпускаемые государством. Это особый вид облигаций, выпускаемых исключительно во время военного положения, чтобы поддержать обороноспособность и функционирование государства. Если совсем просто – государство одалживает у граждан деньги и гарантирует возврат этих денег в будущем.
Военные облигации бывают:
- среднесрочные (на год);
- краткосрочные (на несколько месяцев).
Ставка доходности определяется на аукционах. Минфин размещает облигации, а банки и брокеры в интересах клиентов их покупают.
Как и где купить военные облигации
С 24 марта Национальный банк Украины упростил процедуру идентификации и проверки лиц, планирующих купить военные облигации.
Теперь банки будут проводить с покупателями следующие процедуры:
- будут требовать копии документов средствами дистанционных систем обслуживания, электронной почты с применением квалифицированной электронной подписи/усовершенствованной электронной подписи, других дистанционных каналов связи в пределах технических возможностей банка;
- подписание квалифицированной электронной подписью (КЭП) полученных копий документов;
- банки будут проводить видеосвязь с клиентом, чтобы сделать фото лица, в том числе с идентификационным документом.
Инвестировать в военные облигации можно в банках-первичных дилерах и линцензированных брокерах. Это делается как в гривнах, так и в долларах США. Список таких учреждений собрали на сайте Минфина.
Банки-первичные дилеры:
- Укргазбанк (есть возможность покупки через мобильное приложение);
- Укрэксимбанк;
- Альфа-банк;
- ПУМБ (есть возможность покупки через мобильное приложение, отменены комиссии хранителя и брокера);
- "Южный".
Лицензированные брокеры:
- ICU;
- "Универ Капитал" (нет комиссии брокера, приобрести можно через приложение Wotan);
- "Дрегон Капитал" (покупка облигаций осуществляется без торговых и депозитарных комиссий, без подтверждения источника происхождения средств, по упрощенной регистрации новых клиентов);
- "БТС Брокер" (для физических лиц комиссии отсутствуют, можно приобрести через мобильное приложение).
Покупка облигаций от 50 000 гривен:
- Ощадбанк.
Покупка облигаций от 100 000 гривен:
- ПриватБанк;
- Кредобанк.
Минимальная сумма инвестиций от 300 000 гривен:
- Таскомбанк
Покупка облигаций от 500 000 гривен:
- ОТП Банк;
- Райффайзен банк.