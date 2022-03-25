Военные облигации: что это такое и как их приобрести

Что такое военные облигации, как они помогут государству во время войны и как их приобрести, сообщает Сегодня.

Во время войны Украина тер﻿яет много ресурсов во всех областях. Чтобы уменьшить удар на экономику, власти вводят изменения, упрощают некоторые процедуры. Также к процессам приобщаются все украинцы – каждый помогает, чем может.

Чаще люди финансово помогают армии. Однако есть еще один способ помочь и ВСУ, и всему государству – военные облигации. Рассказываем, что это.

Одолжить государству деньги

Военные облигации – это ценные бумаги, выпускаемые государством. Это особый вид облигаций, выпускаемых исключительно во время военного положения, чтобы поддержать обороноспособность и функционирование государства. Если совсем просто – государство одалживает у граждан деньги и гарантирует возврат этих денег в будущем.

Военные облигации бывают:

среднесрочные (на год);

краткосрочные (на несколько месяцев).

Ставка доходности определяется на аукционах. Минфин размещает облигации, а банки и брокеры в интересах клиентов их покупают.

Как и где купить военные облигации

С 24 марта Национальный банк Украины упростил процедуру идентификации и проверки лиц, планирующих купить военные облигации.

Теперь банки будут проводить с покупателями следующие процедуры:

будут требовать копии документов средствами дистанционных систем обслуживания, электронной почты с применением квалифицированной электронной подписи/усовершенствованной электронной подписи, других дистанционных каналов связи в пределах технических возможностей банка;

подписание квалифицированной электронной подписью (КЭП) полученных копий документов;

банки будут проводить видеосвязь с клиентом, чтобы сделать фото лица, в том числе с идентификационным документом.

Инвестировать в военные облигации можно в банках-первичных дилерах и линцензированных брокерах. Это делается как в гривнах, так и в долларах США. Список таких учреждений собрали на сайте Минфина.

Банки-первичные дилеры:

Укргазбанк (есть возможность покупки через мобильное приложение);

Укрэксимбанк;

Альфа-банк;

ПУМБ (есть возможность покупки через мобильное приложение, отменены комиссии хранителя и брокера);

"Южный".

Лицензированные брокеры:

ICU;

"Универ Капитал" (нет комиссии брокера, приобрести можно через приложение Wotan);

"Дрегон Капитал" (покупка облигаций осуществляется без торговых и депозитарных комиссий, без подтверждения источника происхождения средств, по упрощенной регистрации новых клиентов);

"БТС Брокер" (для физических лиц комиссии отсутствуют, можно приобрести через мобильное приложение).

Покупка облигаций от 50 000 гривен:

Ощадбанк.

Покупка облигаций от 100 000 гривен:

ПриватБанк;

Кредобанк.

Минимальная сумма инвестиций от 300 000 гривен:

Таскомбанк

Покупка облигаций от 500 000 гривен: