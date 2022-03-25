Зеленский удостоил госнаград 14 руководителей органов местной власти

Президент Украины Владимир Зеленский удостоил государственных наград 14 руководителей органов местной власти, одного из них - посмертно, сообщает Укринформ.

Соответствующий указ №165/2022 опубликован на сайте главы государства.

За весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и самоотверженные действия, проявленные во время организации обороны населенных пунктов от российских захватчиков орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени награжден председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко, руководитель группы внештатных советников начальник Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба и председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Старух.

Орденом "За мужество" ІІІ степени Зеленский наградил посмертно поселкового голову Гостомеля Юрия Прилипко.

Также орденами "За мужество" ІІІ степени Президент наградил городского голову Овруча Ивана Коруду, городского голову Ахтырки Павла Кузьменко, городского голову Ирпеня Александра Маркушина, городского голову Изюма Валерия Марченко, городского голову Малина Александра Ситайло, городского голову Бучи Анатолия Федорука, городского голову Славутича Юрия Фомичева и поселкового голову Макарова Вадима Токаря.

Орденами княгини Ольги II и III степеней глава государства наградил городского голову Чугуева Галину Минаеву и заместителя председателя Запорожской облгосадминистрации Злату Некрасову.