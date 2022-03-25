ОВА: В Запорожье на полтора дня вводят комендантский час
В Запорожье с 20:00 26 марта до 5:00 28 марта вводится комендантский час, сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух.
"Просим руководителей предприятий, относящихся к критической инфраструктуре, своевременно подать заявки на оформление пропусков", - говорится в сообщении.
Напомним, во время комендантского часа гражданам запрещено передвигаться по городу без спецпропусков. Выходить можно только для того, чтобы дойти до ближайшего укрытия.