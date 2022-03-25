ОВА: В Запорожье на полтора дня вводят комендантский час

В Запорожье с 20:00 26 марта до 5:00 28 марта вводится комендантский час, сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух.

"Просим руководителей предприятий, относящихся к критической инфраструктуре, своевременно подать заявки на оформление пропусков" , - говорится в сообщении.

Напомним, во время комендантского часа гражданам запрещено передвигаться по городу без спецпропусков. Выходить можно только для того, чтобы дойти до ближайшего укрытия.