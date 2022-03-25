Принят Закон об особых правилах договора аренды на период войны
24 марта в Верховной Раде проголосовали проект Закона № 7192 "О внесении изменений в Закон "Об аренде государственного и коммунального имущества", который предусматривает наделение Кабинета Министров Украины полномочиями устанавливать особые процедуры относительно аренды государственного и коммунального имущества на период действия военного положения, сообщает ЛигаБизнес.
Так, проектом Закона на период действия военного положения предлагается уполномочить Кабинет Министров Украины определять особенности аренды государственного и коммунального имущества, в частности:
- порядок предоставления согласия на передачу имущества в аренду;
- формирование стартовой арендной платы, сроков на проведение аукциона, утверждения протокола результатов аукциона и подписания договора аренды;
- продление договора аренды;
- прекращение договора аренды и подписания акта возврата имущества из аренды;
- осуществление передачи имущества в субаренду;
- определение стоимости объекта аренды, расчета арендной платы и других обязательных платежей;
- возможности применения льготной арендной платы для арендаторов, которые участвуют в аукционе по аренде государственного имущества с целью перемещения производств, размещенных на территории, на которой велись (ведутся) боевые действия или временно оккупированных вооруженными формированиями Российской Федерации, а также механизм подтверждения прав на применение льготной арендной платы;
- полномочий военной администрации по вопросам аренды.