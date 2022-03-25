Принят Закон об особых правилах договора аренды на период войны

24 марта в Верховной Раде проголосовали проект Закона № 7192 "О внесении изменений в Закон "Об аренде государственного и коммунального имущества", который предусматривает наделение Кабинета Министров Украины полномочиями устанавливать особые процедуры относительно аренды государственного и коммунального имущества на период действия военного положения, сообщает ЛигаБизнес.

Так, проектом Закона на период действия военного положения предлагается уполномочить Кабинет Министров Украины определять особенности аренды государственного и коммунального имущества, в частности: