Нуланд: Украина не ошибается в том, что побеждает в войне с РФ
Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что Украина не ошибается в том, что побеждает в войне с РФ, сообщает Интерфакс-Украина.
Такое заявление она сделала во время онлайн-дискуссии в рамках Киевского форума по безопасности.
"Вы не ошибаетесь, что вы побеждаете. Вы побеждаете в этой войне. Вы побеждаете казалось бы великие российские вооруженные силы. Почему это происходит? Потому что у вас есть три вещи: поддержку всего демократического мира. А также у вас есть две вещи, в которых Путин отказал своему народу: у вас есть правда и у вас есть свобода. Эти вещи неотъемлемы для того, чтобы доминировать в этой борьбе. Мы поддерживаем вас. Слава Украине!", – сказала Нуланд.