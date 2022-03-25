Нуланд: Украина не ошибается в том, что побеждает в войне с РФ

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что Украина не ошибается в том, что побеждает в войне с РФ, сообщает Интерфакс-Украина.

Такое заявление она сделала во время онлайн-дискуссии в рамках Киевского форума по безопасности.