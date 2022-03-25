Медведев: мораторий на смертную казнь в РФ может быть отменен

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заговорил о возможности вернуть смертную казнь в России. Об этом, ссылаясь на российские СМИ, сообщает Новое время.

В интервью росСМИ он сказал, что после исключения России из Совета Европы ограничений для восстановления смертной казни в стране больше не осталось — мораторий может быть пересмотрен, "если что-то изменится в жизни общества" .

По словам Медведева, мораторий Конституционного суда РФ на смертную казнь — это "не священное писание" , решения суда могут меняться.