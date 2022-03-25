Медведев: мораторий на смертную казнь в РФ может быть отменен
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заговорил о возможности вернуть смертную казнь в России. Об этом, ссылаясь на российские СМИ, сообщает Новое время.
В интервью росСМИ он сказал, что после исключения России из Совета Европы ограничений для восстановления смертной казни в стране больше не осталось — мораторий может быть пересмотрен,
"если что-то изменится в жизни общества".
По словам Медведева, мораторий Конституционного суда РФ на смертную казнь — это
"не священное писание", решения суда могут меняться.
"И в истории нашей страны такие периоды бывали. Я напомню, что после войны Советский союз отменил применение смертной казни. Продолжалось это недолго. Достаточно быстро смертная казнь была восстановлена. Связано это было с высоким ростом насильственных преступлений, в том числе убийств. Что будет в будущем, я не знаю", — сказал он.