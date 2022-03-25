SAP останавливает работу "облака" в России
Немецкая SAP приостанавливает работу «облака» в России, сообщает Новое время.
Немецкий производитель программного обеспечения SAP активно закрывает облачные операции в России. Об этом говорится в заявлении компании.
В компании добавили, что получили запросы о возможности закрыть все существующие продукты для российских клиентов.
В SAP отметили, что в России есть клиенты, которые купили и развернули продукты SAP локально и используют эти продукты в своих собственных внутренних IT-отделах.
В таком случае, независимо от любого решения SAP не предоставлять поддержку или сотрудничество любого рода, эти клиенты по-прежнему могут продолжать использовать эти продукты независимо от SAP.
Напомним, что компания SAP остановила продажи в России еще в начале марта, вслед за Oracle.