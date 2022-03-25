УЗ: поезд "Ужгород-Краматорск" следует с задержкой в полтора часа

УЗ: поезд "Ужгород-Краматорск" следует с задержкой в полтора часа
Фото: Facebook

"Укрзализныця" предупредила о задержке в полтора часа поезда 46/45 "Ужгород-Краматорск". Он попал в ДТП на переезде во Львовской области, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-центр УЗ.

"Из-за столкновения с автомобилем на железнодорожном переезде на участке Оброшин-Львов и следственных действий на месте поезд 46/45 Ужгород-Краматорск направляется с задержкой полтора часа. Пострадавших среди пассажиров и поездной бригады нет, повреждения локомотива незначительны. Следуем дальше и призываем водителей быть особенно внимательными на переездах", - говорится в сообщении.
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Фото: поезд "Ужгород-Краматорск" следует с задержкой в полтора часа (t.me/UkrzalInfo)

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Фото: поезд "Ужгород-Краматорск" следует с задержкой в полтора часа (t.me/UkrzalInfo)

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