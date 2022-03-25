Верещук: на 25 марта согласовано два гуманитарных коридора

На пятницу, 25 марта, согласованы два гуманитарных коридора для эвакуации граждан. Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сказала на брифинге.

Будет проходить эвакуация из города Мариуполь в Запорожье для тех, кто будет выезжать на собственном транспорте. Также будет проходить централизованная эвакуация на автобусах из Бердянска. Сейчас там находятся 48 автобусов, они стоят на въезде в город.

Верещук добавила, что на въезде в Бердянск находится бензовоз. После его допуска в город мариупольцы смогут дозаправить собственный транспорт на заправках, которые находятся на пр. Восточный, 4а и ул. Мелитопольское шоссе, 87б.

Согласован маршрут эвакуации из города Мелитополь в Запорожье. Место сборов – пожарная часть №9. Автобусы для эвакуации и гуманитарный груз с утра въехали в город и после разгрузки гуманитарной помощи будут поданы к месту сборов.