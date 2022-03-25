Австралия ввела санкции в отношении 22 сотрудников российских СМИ и Лукашенко

Правительство Австралии ввело санкции в отношении 22 сотрудников российских СМИ, а также в отношении самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и членов его семьи, сообщает Интерфакс-Украина.

"Правительство Австралии также ввело новые санкции в отношении 22 российских пропагандистов и поставщиков дезинформации, в том числе старших редакторов из организаций Russia Today, Фонд стратегической культуры, Инфорос и NewsFront" , - говорится в сообщении австралийского МИДа.

Кроме того, Австралия вводит санкции в отношении самопровозглашенного президента Беларуси и членов его семьи (сына и жены).

Правительство Австралии вновь заявило о "неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины".