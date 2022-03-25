EVO сворачивает большинство проектов и сокращает почти половину сотрудников

Группа компаний EVO увольняет почти половину сотрудников и ставит на паузу многие проекты, сообщает Новое время.

Группа компаний EVO объявила, что сворачивает большинство проектов и сокращает примерно 40% сотрудников. Об этом в Facebook написал СЕО EVO Николай Палиенко.

"Несмотря на постепенное восстановление е-коммерса в Украине, у нас есть понимание, что мы еще долго не вернемся на довоенные уровни. Война нас застала в момент, когда мы максимально инвестировали в R&D и наши проекты, многие из которых были стартапами" , — отметил Палиенко.

В сложившейся ситуации компания решила поставить на паузу проекты:

маркетплейс для авторских товаров Crafta — всех продавцов пригласят в специальный раздел нашего маркетплейса Shafa;

проект Rozetka.Travel — остается только поддержка клиентов;

C2C маркетплейс IZI;

направление Вчасно.POS в экосистеме Вчасно;

другой POS проект Smarttouch переходит в режим поддержки;

новые направления в финтех инфраструктуре компании;

В компании отметили, что маркетплейсы Prom, Bigl, Shafa и Кабанчик понемногу восстанавливают свои объемы, уровень заказов сохраняется на уровне 25−45% от довоенного.

Из-за сокращения доходов и падения активности клиентов компания была вынуждена начать процесс сокращения примерно 40% сотрудников — это 450 человек, для которых сейчас нет задач и работы.

"Это очень болезненно, но мы не видим другого варианта, мы за честность и открытость, и потому держать людей в состоянии неопределенности в отпусках и без работы не наш вариант" , — заявили в компании.

Уволенным сотрудникам EVO планирует выделить две «военные зарплаты» за март (сокращенная зп). Также сотрудникам разрешили не возвращать рабочую технику, поскольку «это увеличит их шанс найти себе работу в будущем».

Также в EVO обещают помочь сотрудникам с поиском новой работы.

Напомним, что по данным кадрового портала grc.ua, за последнюю неделю количество новых резюме, размещенных на портале, выросло на 69%. Количество отзывов на вакансии по сравнению с предыдущей неделей увеличилось на 30%.