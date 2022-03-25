Не "Орск": Генштаб уточнил, какой корабль РФ уничтожен в Бердянске
В районе порта Бердянска был уничтожен большой десантный корабль "Саратов", а не "Орск". Об этом, ссылаясь на Генеральный штаб ВСУ, пишет Алексей Шевнин, Деловая столица.
"В Азовской операционной зоне, по уточненной информации, в ходе нанесения удара по занятому оккупантами порту Бердянск уничтожен крупный десантный корабль "Саратов", — уточнили в ведомстве.
По его данным, большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" получили повреждения.
Другие потери противника уточняются.
Напомним, украинские военные уничтожили российский военно-десантный корабль 24 марта в районе порта Бердянск в Запорожской области.