Синегубов: российские войска обстреляли аэропорт Харькова

Российские войска в ночь на 25 марта обстреляли аэропорт в Харькове, а утром под обстрел попал супермаркет METRO. Об этом, со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на телемарафоне, сообщает РБК-Украина.

По его словам, оккупанты обстреляли терминал аэропорта, всего за ночь противник совершил более 50 обстрелов города.

Он также отметил, что накануне Харьков был атакован реактивными системами залпового огня "Град" и "Ураган". Вечером крылатая ракета упала в историческом центре города, также оккупанты сбрасывали авиабомбы.