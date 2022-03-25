Байден и фон дер Ляйен: мы едины в поддержке Украины

Президенты Европейской комиссии и США Урсула фон дер Ляйен и Джо Байден выступили с совместным заявлением, призвав Россию прекратить войну, которую она ведет против Украины и заверив в поддержке суверенитета и территориальной целостности страны, сообщает Интерфакс-Украина.

Текст совместного заявления распространен в четверг в Брюсселе.

"Мы едины в своем осуждении необоснованной и неспровоцированной агрессивной войны России против Украины. Мы солидарны с украинским народом, который мужественно защищает свою Родину, и призываем Россию прекратить жестокое нападение на своего соседа. Мы едины в нашей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в нашей решимости защищать наши общие ценности, включая демократию, уважение прав человека, глобальный мир и стабильность, а также международный порядок, основанный на правилах" , - сказано в заявлении.

Президенты констатировали, что сегодня ЕС и США продолжают "скоординированные трансатлантические усилия, направленные на поддержку украинского народа, наложение на Россию серьезных расходов за ее неоправданные действия и укрепление устойчивости наших демократий, экономик и обществ".

США и ЕС укрепили и согласовали свои режимы санкций вместе с партнерами-единомышленниками по всему миру.

"Кроме того, следует активизировать усилия по координации мер реагирования на уклонение от санкций", - считают президенты.

США и ЕС также продолжают "мобилизовывать и координировать значительную гуманитарную помощь для поддержки людей в Украине, тех, кто был вынужден бежать, и тех, кто пострадал от тяжелых последствий российской войны по всему миру, что включает более $1 млрд в виде гуманитарной помощи, которую США готовы предоставить, и EUR550 млн от ЕС".

"Соединенные Штаты и Европейский Союз тесно координируют свои действия, чтобы их усилия по временной защите и гуманитарному допуску, включая переселение или перемещение, дополняли друг друга и оказывали столь необходимую поддержку соседям Украины" , - говорится в заявлении.

Кроме того, президенты объявили о "новых действиях по укреплению демократической устойчивости и защите прав человека в Украине и соседних странах".

"Соединенные Штаты и Европейский Союз поддерживают работу экспертов по документированию военных преступлений, которые собирают доказательства на местах в Украине. Мы предпринимаем дальнейшие конкретные шаги в нашем энергетическом сотрудничестве для обеспечения надежности поставок и снижения зависимости от российских ископаемых видов топлива.

Чтобы предотвратить потенциальный продовольственный кризис, вызванный ростом цен и перебоями в поставках продовольствия, вызванными войной путина в Украине, мы намерены удвоить наши совместные усилия по повышению глобальной продовольственной безопасности и оказанию прямой продовольственной помощи, где это необходимо, нашим партнерам по всему миру" , - детализировали президенты.

Они также высказались за развитие сотрудничества в кибербезопасности "посредством различных действий, от поддержки правительства Украины в обеспечении киберустойчивости и киберзащиты до борьбы со злоупотреблением виртуальной валютой".