Байден сегодня встретится с Дудой недалеко от границы с Украиной

Президент США Джозеф Байден и президент Польши Анджей Дуда сегодня встретятся в польском Жешуве, где примут участие в переговорах с представителями неправительственных организаций, занимающихся поддержкой беженцев из Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы Польского государства.

Начало встречи запланировано на 14:15 (15:15 по Киевскому времени), когда самолет президента США, как ожидается, приземлится в аэропорту Жешува.

Кроме того, Дуда в Жешуве встретится с солдатами 18-й механизированной дивизии, которые выполняют задачи в приграничных районах.

Как сообщает польская радиостанция RMF24, в Жешуве также запланирована встреча Байдена с солдатами 82-й воздушно-десантной дивизии, направленной в последние недели в Польшу в рамках укрепления восточного фланга НАТО. В Польше почти 10 тыс солдат США. Встреча начнется около 16:00 (17:00 по Киеву).

Польша является второй остановкой в европейском туре Байдена. Ранее, в среду, он вылетел в Брюссель, где вчера принял участие во внеочередном саммите НАТО, саммите лидеров G7 и саммите Совета Европы.

После Жешува президенты Польши и США продолжат переговоры в субботу в Варшаве, где Байден выступит с речью во дворе Королевского замка об "объединенных усилиях свободного мира, поддерживающих украинский народ, возлагающих на Россию ответственность за ее жестокую войну и защищающих будущее, основанное на демократических принципах", сообщает Белый дом.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил несколько дней назад, что Байден выступит с "важной речью для польского общественного мнения, но, несомненно, и для мирового общественного мнения".

Жешув находится примерно в 60 км от украинской границы.